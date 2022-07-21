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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медведев: «Рубин» дал мне вторую жизнь в футболе»

21 Июля 2022 • 16:51 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
2.40 3.50 2.85
24.07 20:00

Вратарь Никита Медведев, перешедший сегодня из «Рубина» в «Ростов», обратился к казанскому клубу.

«Хотел бы вас всех поблагодарить за прекрасные два года. Отдельное спасибо тренерскому штабу, который после моей прошлой команды дал мне вторую жизнь в футболе, вернул меня в футбол», — цитирует Медведева пресс-служба клуба.

Также голкипер выразил уверенность в том, что казанская команда сумеет вернуться в РПЛ, которую покинула по итогам сезона 2021/2022.

Медведев выступал за «Рубин» в период с 2020 по 2022 год. Всего в составе казанцев 27-летний вратарь провёл семь матчей, пропустив девять голов и четыре раза сохранив свои ворота вв неприкосновенности. Ранее он также защищал цвета «Локомотива» и ижевского «Зенита». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Рубин Никита Медведев Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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