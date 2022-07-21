Медведев: «Рубин» дал мне вторую жизнь в футболе»

Вратарь Никита Медведев, перешедший сегодня из «Рубина» в «Ростов», обратился к казанскому клубу.

«Хотел бы вас всех поблагодарить за прекрасные два года. Отдельное спасибо тренерскому штабу, который после моей прошлой команды дал мне вторую жизнь в футболе, вернул меня в футбол», — цитирует Медведева пресс-служба клуба.

Также голкипер выразил уверенность в том, что казанская команда сумеет вернуться в РПЛ, которую покинула по итогам сезона 2021/2022.

Медведев выступал за «Рубин» в период с 2020 по 2022 год. Всего в составе казанцев 27-летний вратарь провёл семь матчей, пропустив девять голов и четыре раза сохранив свои ворота вв неприкосновенности. Ранее он также защищал цвета «Локомотива» и ижевского «Зенита».