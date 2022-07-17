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Стало известно, когда «Локомотив» вынесет вердикт по Игнатьеву

17 Июля 2022 • 21:56 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
24.07 20:00

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о будущем нападающего Ивана Игнатьева в московском клубе.

«Игнатьев находится с нами. По нему примем решение в середине-конце недели. Он показывает себя хорошо со стороны спортивных и человеческих качеств», — цитирует ЦорнаSport 24.

Функционер сообщил, что клуб пользуется моментом, чтобы ближе познакомиться с игроком, потому что он не знаком тренерскому штабу. Хочется посмотреть, как Игнатьев адаптируется в команде. У «Локомотива» имеется костяк, поэтому к каждому трансферу нужно относиться детально.

Во втором туре РПЛ «железнодорожники» встретятся с «Ростовом» 24 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Томас Цорн Иван Игнатьев
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