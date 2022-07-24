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Карпин: «Чтобы было больше времени тренироваться, мы оставались в Москве»

24 Июля 2022 • 20:14 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Ростов
2.60 3.45 2.85
перерыв

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- После матча с «Динамо» «Ростов» не возвращался в Ростов-на-Дону и оставался в Подмосковье. Это каким-то образом повлияло на подготовку, может быть, удалось какие-то вещи отработать, которые в случае с переездами отрабатывать не получается?

- Тренировались, естественно, как обычно, в обычном режиме, поэтому не переехали, потому что теряли больше суток обратно, в Ростов, потом больше суток или сутки обратно в Москву. Для того, чтобы было больше времени тренироваться, мы остались в Москве.

- Миронов сегодня в старте, Байрамян остался в запасе. Почему приняли такое решение?

- Потому что так решили.

- Это не связано с травмой или тем, что вы недовольны были Байрамяном?

- Абсолютно нет.

- «Ростов» очень смело сыграл против «Динамо», создал много моментов, вы сами это отмечали. Стоит ли ожидать, что против команды высокого класса «Ростов» будет играть в том же стиле?

- Играть всегда бы так хотелось, но не всегда это получается. Стиль стилем, но еще есть команда соперника, как вы сказали, высокого класса, с подбором игроком. Так что если получится. Мы-то хотим  играть, а получится ли? После игры скажу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА РОСТОВ
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