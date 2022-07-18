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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Паршивлюк прокомментировал ничью с «Ростовом»

18 Июля 2022 • 11:42 Комментировать
Динамо Москва
...
Торпедо Москва
24.07 17:30

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк поделился реакцией после ничьи в первом туре нового сезона Российской премьер-лиги против «Ростова». Напомним, что команда Славиши Йокановича не смогла удержать победный счёт 1:0, пропустив на 65-й минуте гол от Николая Комличенко.

«Могли победить, а, в принципе, могли и проиграть, поэтому в целом, конечно, не очень довольны. Но в целом результат более менее положительный», – сказал Паршивлюк после игры в интервью «РБК Спорт».

Напомним, что 33-летний Сергей Паршивлюк перебрался в московское «Динамо» летом 2019 года именно из «Ростова». В прошлом сезоне защитник помог клубу дойти до финала Кубка России и финишировать на третьем месте в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Сергей Паршивлюк
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