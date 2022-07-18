Паршивлюк прокомментировал ничью с «Ростовом»

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк поделился реакцией после ничьи в первом туре нового сезона Российской премьер-лиги против «Ростова». Напомним, что команда Славиши Йокановича не смогла удержать победный счёт 1:0, пропустив на 65-й минуте гол от Николая Комличенко.

«Могли победить, а, в принципе, могли и проиграть, поэтому в целом, конечно, не очень довольны. Но в целом результат более менее положительный», – сказал Паршивлюк после игры в интервью «РБК Спорт».

Напомним, что 33-летний Сергей Паршивлюк перебрался в московское «Динамо» летом 2019 года именно из «Ростова». В прошлом сезоне защитник помог клубу дойти до финала Кубка России и финишировать на третьем месте в РПЛ.