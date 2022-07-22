Орещук: «Для «Динамо» Шиманьски — серьёзная потеря»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает потерей для «бело-голубых» уход полузащитника Себастиана Шиманьски.

«Для «Динамо» Шиманьски – серьезная потеря, но я очень рад за него. Это огромный шаг вперед. У Себастьяна было несколько крутых предложений из Европы, но он выбрал «Фейеноорд», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

Эксперт считает, что в плане мобильности и переключения скоростей в «Динамо» нет похожего игрока, но в плане креатива есть Арсен Захарян.

Напомним, что Себастиан Шиманьски перешел из московского «Динамо» в «Фейеноорд» на правах аренды с последующим правом выкупа.