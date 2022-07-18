Енин назвал праздником возвращение «Торпедо» в РПЛ

Полузащитник «Торпедо» Иван Енин поделился эмоциями от возвращения московского клуба в Российскую премьер-лигу.

«Торпедо» в РПЛ — праздник для всех людей: особенно для наших болельщиков. Клуб вернулся спустя семь лет!» — цитирует Енина «Чемпионат».

Футболист заявил, что нужно приложить максимум усилий, чтобы «Торпедо» сохранило свою прописку в элитном дивизионе на следующий сезон.

В первом туре РПЛ «Торпедо» уступило «Сочи» со счетом 1:3. В следующей встрече «автозаводцы» сойдутся с московским «Динамо» 24 июля.

Отметим, что 28-летний полузащитник провел на поле 45 минут в игре первого тура.