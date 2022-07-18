Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Енин назвал праздником возвращение «Торпедо» в РПЛ

18 Июля 2022 • 21:36 Комментировать
Динамо Москва
...
Торпедо Москва
24.07 17:30

Полузащитник «Торпедо» Иван Енин поделился эмоциями от возвращения московского клуба в Российскую премьер-лигу.

«Торпедо» в РПЛ — праздник для всех людей: особенно для наших болельщиков. Клуб вернулся спустя семь лет!» — цитирует Енина «Чемпионат».

Футболист заявил, что нужно приложить максимум усилий, чтобы «Торпедо» сохранило свою прописку в элитном дивизионе на следующий сезон.

В первом туре РПЛ «Торпедо» уступило «Сочи» со счетом 1:3. В следующей встрече «автозаводцы» сойдутся с московским «Динамо» 24 июля.

Отметим, что 28-летний полузащитник провел на поле 45 минут в игре первого тура.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва РПЛ Иван Енин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
22:38 · Россия. Премьер-лига
Широков не верит в то, что Дзюба отправится в Азербайджан
22:25 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий назвал причины, почему фавориты РПЛ потеряли очки в своих матчах эксклюзив
22:21 · Россия. Премьер-лига
Радченко поддержит Дзюбу, если тот выберет Азербайджан
22:07 · Россия. Первая лига
«Алания» и «Динамо» Махачкала сыграли без голов
22:06 · Россия. Премьер-лига
«Бардак» - экс-голкипер «Спартака» описал ситуацию в клубе
21:54 · Россия. Премьер-лига
Глушаков проводит уже 15-й сезон в РПЛ
21:46 · Россия. Премьер-лига
«Химки» хотят подписать нападающего
21:40 · Россия. Премьер-лига
«Карабах» и «Нефтчи» опровергли интерес к Дзюбе
21:36 · Россия. Премьер-лига
Енин назвал праздником возвращение «Торпедо» в РПЛ
21:34 · Россия. Премьер-лига
Тальби расстаётся с «Рубином» и отправляется в Лигу 1
21:25 · Россия. Премьер-лига
Голенков считает, что «Ростов» может бороться за чемпионство в РПЛ
20:36 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: Меня не убедила игра «Динамо» в первом туре РПЛ
20:29 · Россия. Премьер-лига
Агаларов высказался о возможном возвращении «Уфы» в РПЛ
19:14 · Россия. Премьер-лига
​Варела: «Остаюсь в «Динамо»
19:11 · Россия. Премьер-лига
Панюков рассказал, почему не заключил контракт с «Факелом»
Все новости
Рекомендуем