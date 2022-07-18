Кормильцев заявил, за какое место будет бороться «Торпедо» в РПЛ

Бывший игрок «Торпедо» Сергей Кормильцев рассказал, за какое место будет бороться московский клуб в РПЛ.

«Думаю, «Торпедо» будет бороться за нижнюю часть — не за выживание, надеюсь, но за место не выше десятого», — цитирует слова Кормильцева «РБ Спорт».

Эксперт считает, что для первого сезона РПЛ это нормальные задачи. Сейчас играть можно со всеми. В первом туре все команды порадовали, все играют в атаку.

В первом туре чемпионата России «Торпедо» проиграло «Сочи» со счетом 1:3. Следующий матч «автозаводцы» проведут в гостях против московского «Динамо», встреча пройдет 24 июля в 17:30 по мск.