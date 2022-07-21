Кобелев высказался о проблемах «Динамо» с защитниками

Бывший наставник «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал ситуацию с центральными защитниками в московском клубе.

«Что делать «Динамо» с центральными защитниками? Этот вопрос висел в воздухе еще до начала чемпионата. Надо было клубу раньше заниматься этим вопросом, ведь они отпустили Евгеньева», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

Эксперт считает логичным возможное приобретение «бело-голубыми» парагвайского защитника Роберто Фернандеса, ведь было понятно, что Фабиан Бальбуэна может покинуть клуб, а в уходе Ивана Ордеца не было никаких сомнений.