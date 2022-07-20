Хохлов назвал фаворита в матче «Динамо» - «Торпедо»

Бывший наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча «бело-голубых» против «Торпедо».

«Думаю, и у одной, и у другой команды будет очень хороший настрой на эту игру. А кто сильнее, покажет сама игра», — цитирует Хохлова Rusfootball.

Эксперт считает, что сейчас нет смысла говорить о том, кто является фаворитом в данной встрече, ведь сейчас только начало чемпионата, но на «бумаге» фаворитом является «Динамо», потому что оно провело хороший предыдущий сезон.

«Бело-голубые» встретятся с «Торпедо» в рамках второго тура Российской премьер-лиги, игра состоится 24 июля в 17:30 по московскому времени.