Кормильцев рассказал о позициях, которые нужно усилить «Торпедо»

Бывший полузащитник «Торпедо» Сергей Кормильцев сообщил, какие позиции нужно усилить московскому клубу.

«Судя по первой игре, нужен подвижный нападающий, парень побыстрее. Кроме того, наблюдал за голкипером [Виталий Ботнарь] и сложилось впечатление, что нет в нем стопроцентной надежности», — цитирует Кормильцева «РБ Спорту».

Эксперт отметил, что считает Ботнаря талантливым игроком. Хорошо, что главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк доверил место голкиперу, с которым команда вышла в РПЛ.

Отметим, что московский клуб арендовал вратаря Егора Бабурина у «Ростова» до конца сезона-2022/23.