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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кормильцев рассказал о позициях, которые нужно усилить «Торпедо»

18 Июля 2022 • 16:23 Комментировать
Динамо Москва
...
Торпедо Москва
24.07 17:30

Бывший полузащитник «Торпедо» Сергей Кормильцев сообщил, какие позиции нужно усилить московскому клубу.

«Судя по первой игре, нужен подвижный нападающий, парень побыстрее. Кроме того, наблюдал за голкипером [Виталий Ботнарь] и сложилось впечатление, что нет в нем стопроцентной надежности», — цитирует Кормильцева «РБ Спорту».

Эксперт отметил, что считает Ботнаря талантливым игроком. Хорошо, что главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк доверил место голкиперу, с которым команда вышла в РПЛ.

Отметим, что московский клуб арендовал вратаря Егора Бабурина у «Ростова» до конца сезона-2022/23.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Бородюк Сергей Кормильцев Виталий Ботнарь
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ДИНАМО МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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