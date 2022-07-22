Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению прокомментировал переход на правах аренды полузащитника Себастиана Шиманьски в «Фейеноорд».

«К этому всё шло. Я думаю, в «Динамо» были готовы к этому. Его взаимодействие с партнёрами – это было самое ценное в команде. Средняя линия достаточно конкурентноспособная, и уход Шиманьски – это не потеря. Отдавая должное футболисту, в то же время, я думаю, что это вполне компенсируется той группой игроков, которые есть в «Динамо».

Психологически, это не потеря таких игроков, как Ордец или Бальбуэна. Но, в то же время, сегодняшнее «Динамо» предпримет решения по усилению в обороне, и команда сохранит шансы, чтобы выступить не хуже, чем в прошлом сезоне», — сказал Бышовец.

23-летний поляк перешёл в «Динамо» летом 2019 года из «Легии». Московский клуб заплатил за трансфер игрока 5,5 миллионов евро. Пресс-служба «Динамо» не сообщила о том, что игрок воспользовался правом ФИФА приостановить контракт на сезон-2022/23. Таким образом, «бело-голубые» получат свои деньги за аренду Шиманьски.