Директор «Партизана» Предраг Вуйович прокомментировал дебют бывшего наставника сербской команды Славиши Йокановича на посту главного тренера московского «Динамо».

Напомним, в 1-м туре текущего розыгрыша РПЛ «бело-голубые» сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).

Вы видели результат матча «Динамо»?

Да, мы следим за работой наших специалистов во всем мире, я видел, что «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом», но думаю, все впереди.

Каким вам запомнился Славиша Йоканович в «Партизане»?

Он очень и очень серьезный. Это чувствуется сразу, абсолютное спокойствие, минимум эмоций, и это передается команде. Она заряжается его спокойствием и вместе с тем уверенностью в том, что каждый из игроков лучший. Он был таким и в бытность игроком, можете обратиться к его карьере, и вы поймете, о чем я.

Вратарь «Динамо» рассказал, что Йоканович не говорит с командой после игр

Да, это на него похоже. Ему не нужны чистые эмоции, лучше, чтобы прошло время, и он спокойно укажет на все недочеты, особенно если результат не самый хороший.

Какие его игровые принципы?

Я бы описал это так. «Не бойся, но и не спеши». Он доверяет своим игрокам и требует от них дисциплины, но при этом старается не ломать их. А еще он любит работать с молодыми футболистами. К примеру, он очень сильно поспособствовал прогрессу Зорана Тошича. Футболисты знают, что если они будут выкладываться, Йоканович всегда их поддержит. Он точно не из тех людей, кто перекладывает вину на футболистов даже в своей голове, не говоря об этом вслух.

У него бывало недопонимание с игроками, руководством?

Не уверен, что понял ваш вопрос. В «Партизане» все построено на результате и Славиша его достиг, а значит, все в порядке. Он выполнил абсолютно все задачи, клуб развивался и в игровом, и в финансовом аспекте ввиду доходов от Лиги Чемпионов и продажи игроков. Что касается других его мест работы, то не всегда руководство было терпеливо. Послушайте, в футболе сейчас все так меняется, что зачастую руководство не доверяет тренеру и быстро убирает специалиста, даже не думая о том, какой он прогресс принес за это время. Славиша добился определенного успеха во всех командах, где работал, но не везде ему давали время, а где-то были сопутствующие факторы. Однако, я повторюсь, он достиг успеха во всех своих командах.

Вы верите, что он добьется успеха и в России?

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Разумеется, он обязательно это сделает. Но, послушайте, ему нужно некоторое время. Вы можете убедиться на примерах из его тренерского пути, что с «Динамо» тоже все будет хорошо. Главное, чтобы руководство проявило хоть немного терпения, — рассказал Вуйович в разговоре с «Евро-Футболом.ру».

Свой следующий матч подопечные Йокановича проведут сегодня, 24 июля, против «Торпедо». Начало — 17:30 по московскому времени.