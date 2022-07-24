Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Директор «Партизана»: «Йоканович обязательно добьётся успеха в России» эксклюзив

24 Июля 2022 • 13:20 Комментировать
Динамо Москва
...
Торпедо Москва
Через 3 ч. 23 мин.

Директор «Партизана» Предраг Вуйович прокомментировал дебют бывшего наставника сербской команды Славиши Йокановича на посту главного тренера московского «Динамо».

Напомним, в 1-м туре текущего розыгрыша РПЛ «бело-голубые» сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).

Вы видели результат матча «Динамо»?

Да, мы следим за работой наших специалистов во всем мире, я видел, что «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом», но думаю, все впереди.

Каким вам запомнился Славиша Йоканович в «Партизане»?

Он очень и очень серьезный. Это чувствуется сразу, абсолютное спокойствие, минимум эмоций, и это передается команде. Она заряжается его спокойствием и вместе с тем уверенностью в том, что каждый из игроков лучший. Он был таким и в бытность игроком, можете обратиться к его карьере, и вы поймете, о чем я.

Вратарь «Динамо» рассказал, что Йоканович не говорит с командой после игр

Да, это на него похоже. Ему не нужны чистые эмоции, лучше, чтобы прошло время, и он спокойно укажет на все недочеты, особенно если результат не самый хороший.

Какие его игровые принципы?

Я бы описал это так. «Не бойся, но и не спеши». Он доверяет своим игрокам и требует от них дисциплины, но при этом старается не ломать их. А еще он любит работать с молодыми футболистами. К примеру, он очень сильно поспособствовал прогрессу Зорана Тошича. Футболисты знают, что если они будут выкладываться, Йоканович всегда их поддержит. Он точно не из тех людей, кто перекладывает вину на футболистов даже в своей голове, не говоря об этом вслух.

У него бывало недопонимание с игроками, руководством?

Не уверен, что понял ваш вопрос. В «Партизане» все построено на результате и Славиша его достиг, а значит, все в порядке. Он выполнил абсолютно все задачи, клуб развивался и в игровом, и в финансовом аспекте ввиду доходов от Лиги Чемпионов и продажи игроков. Что касается других его мест работы, то не всегда руководство было терпеливо. Послушайте, в футболе сейчас все так меняется, что зачастую руководство не доверяет тренеру и быстро убирает специалиста, даже не думая о том, какой он прогресс принес за это время. Славиша добился определенного успеха во всех командах, где работал, но не везде ему давали время, а где-то были сопутствующие факторы. Однако, я повторюсь, он достиг успеха во всех своих командах.

Вы верите, что он добьется успеха и в России?

Реклама


Разумеется, он обязательно это сделает. Но, послушайте, ему нужно некоторое время. Вы можете убедиться на примерах из его тренерского пути, что с «Динамо» тоже все будет хорошо. Главное, чтобы руководство проявило хоть немного терпения, — рассказал Вуйович в разговоре с «Евро-Футболом.ру».

Свой следующий матч подопечные Йокановича проведут сегодня, 24 июля, против «Торпедо». Начало — 17:30 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Партизан Динамо Москва Славиша Йоканович Предраг Вуйович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
24.07  15:00 Химки ... Пари НН 0.00 0.00 0.00
24.07  17:30 Динамо Москва ... Торпедо Москва 0.00 0.00 0.00
24.07  20:00 Ахмат ... Факел 0.00 0.00 0.00
24.07  20:00 Локомотив Москва ... Ростов 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Июля
14:03 · Россия. Премьер-лига
Сперцян — о пенальти в матче со «Спартаком»: «Промес сказал, что я не забью»
13:11 · Россия. Премьер-лига
Ловчев рассказал, кто победит в матче «Локомотив» - «Ростов»
12:38 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА близок к трансферу бразильского защитника
12:12 · Россия. Премьер-лига
Терехов: «По каким критериям «Спартак» считают топ-клубом?» 2
12:06 · Россия. Премьер-лига
Пиняев сообщил экс-одноклубнику, когда ждать его возвращения
11:49 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Химок» Гбане: «Зенит» играет на уровне лучших клубов Европы»
11:25 · Россия. Премьер-лига
Колосков рассказал, что светит «Спартаку» в новом сезоне РПЛ
11:16 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: «До удаления «Краснодар» смотрелся предпочтительнее «Спартака» 2
11:01 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Спартак» по игрокам намного сильнее «Краснодара»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Гайич: «ЦСКА не показывает своего максимума»
10:51 · Россия. Премьер-лига
В «Лечче» подтвердили переговоры по трансферу игрока ЦСКА
10:23 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов: «Хотел бы сыграть против Роналдо»
09:56 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Оренбурга» Сычевой рассказал об интересе со стороны других клубов РПЛ
09:28 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: «Готов играть до 50 лет»
09:04 · Россия. Премьер-лига
Мозес высказался о разгроме «Краснодара»
Все новости
Рекомендуем