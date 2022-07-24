Защитник московского «Динамо» Гильермо Варела покинул клубную базу.

Журналист Дмитрий Клипин сообщил в своем телеграм-канале о том, что футболист покинул базу ночью перед игрой второго тура Российской премьер-лиги против «Торпедо». Местоположение Варелы на данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что 29-летний игрок может перейти в бразильский «Фламенго». Агент футболист подтвердил, что ведет переговоры с клубом.

Варела перешел в «Динамо» в 2020 году из «Копенгагена». В текущем сезоне он провел один матч, отыграв все 90 минут.

Сегодня, 14 июля, «Динамо» проведет матч против «Торпедо», начало игры в 17:30 по московскому времени.