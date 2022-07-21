Фернандес перейдет в московское «Динамо» за 2.5 миллиона долларов

Центральный защитник «Гуарани» Роберто Фернандес станет игроком московского «Динамо» за 2,5 миллиона долларов. Новость об этом сообщает Sport24.

Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на 4 года. Стороны обсуждают способы проведения оплаты. «Бело-голубые» объявят о трансфере игрока в самое ближайшее время.

В минувшем сезоне Роберто Фернандес провел за «Гуарани» 20 матчей, в которых смог отличиться одним голом.

Ранее защитник высказывался о переходе футболиста в стан московского коллектива. «Никогда не думал, что так быстро окажусь в Европе. Горжусь этим. Хочу поблагодарить «Гуарани» за все, что клуб дал мне», - отмечал футболист.