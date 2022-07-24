Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смолов оформил дубль в дерби с «Торпедо»

24 Июля 2022 • 19:10 Комментировать
Динамо Москва
4:0
Торпедо Москва
окончен

Вышедший на замену форвард «Динамо» Ярослав Гладышев помог своей команде забить ещё один гол торпедовцам Москвы в матче второго тура Премьер-лиги. 19-летний футболист заработал пенальти, и на 69-й минуте Фёдор Смолов его реализовал, направив мяч в левый нижний угол ворот. Голкипер Егор Бабурин прыгнул туда же, но все же не смог выручить свою команду.

Счёт стал 4:0. Смолов открыл счет, а позже заработал 11-метровый, который реализовал Даниил Фомин. Результат стал разгромным после шикарного удара Арсена Захаряна.

Почитатьтекстовую трансляциюможно на LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Динамо Москва Фёдор Смолов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Химки 3:0 Пари НН
окончен Динамо Москва 4:0 Торпедо Москва 0.00 0.00 0.00
Идет 29 минута Ахмат 0:1 Факел 0.00 0.00 0.00
Идет 29 минута Локомотив Москва 0:1 Ростов 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Июля
20:32 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» станет чемпионом: это стало ясно после прогноза Черданцева видео
20:20 · Россия. Премьер-лига
Комличенко быстро забил в ворота «Локомотива»
20:14 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Чтобы было больше времени тренироваться, мы оставались в Москве»
20:10 · Россия. Премьер-лига
Сын Стрельцова: «Торпедо» пока не хватает опыта»
20:07 · Россия. Премьер-лига
Циннбауэр: «Будем менять рисунок игры, будем более точно, хирургически подстраиваться к «Ростову»
20:01 · Россия. Премьер-лига
Василенко: «Хотим совершенствовать то, что мы умеем делать, уже на уровне Премьер-лиги»
19:56 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Сегодня у «Факела» на поле будет 11 зверей»
19:47 · Россия. Премьер-лига
Орлов — о Соболеве: «Пора уже выгнать из себя «провинцию»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Смолов: «Что-то в голову взбрело, начал немного переигрывать»
19:37 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Спартак» прогрессирует при Абаскале
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:27 · Россия. Первая лига
Генич: «Как можно летом играть в манеже? Ужас!»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Определенна точная дата проведения ответного матча ветеранов «Спартака» и «Зенита»
19:10 · Россия. Премьер-лига
Смолов оформил дубль в дерби с «Торпедо»
Все новости
Рекомендуем