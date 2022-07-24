Смолов оформил дубль в дерби с «Торпедо»

Вышедший на замену форвард «Динамо» Ярослав Гладышев помог своей команде забить ещё один гол торпедовцам Москвы в матче второго тура Премьер-лиги. 19-летний футболист заработал пенальти, и на 69-й минуте Фёдор Смолов его реализовал, направив мяч в левый нижний угол ворот. Голкипер Егор Бабурин прыгнул туда же, но все же не смог выручить свою команду.

Счёт стал 4:0. Смолов открыл счет, а позже заработал 11-метровый, который реализовал Даниил Фомин. Результат стал разгромным после шикарного удара Арсена Захаряна.

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