Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Маслов — об Оздоеве: «Торпедо» или «Урал»? Выбор очевиден

17 Июля 2022 • 19:32 Комментировать
Динамо Москва
...
Торпедо Москва
24.07 17:30

Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал возможный переход полузащитника Магомеда Оздоева в московский клуб.

«Перед Оздоевым стоит выбор: «Торпедо» или «Урал», так ли это? Разве можно выбирать между «Торпедо» и «Уралом»? Мне кажется, выбор очевиден. Нужно ли выбирать «Торпедо»? Давайте пока оставим этот вопрос без комментариев, — приводит слова Маслова «Матч ТВ».

После окончания минувшего сезона Магомед Оздоев стал свободным агентом, покинув расположение «Зенита». Он выступал за «сине-бело-голубых» с 2018 года. Ранее сообщалось, что «Урал» ведет переговоры с 29-летним полузащитником.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Урал Денис Маслов Магомед Оздоев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Торпедо Москва 1:3 Сочи
окончен Локомотив Москва 1:1 Пари НН 0.00 0.00 0.00
Идет 41 минута Краснодар 2:1 Факел 0.00 0.00 0.00
Идет 41 минута Динамо Москва 1:0 Ростов 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Июля
20:46 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Качество игры в атаке нас, мягко говоря, не удовлетворило»
20:45 · Россия. Премьер-лига
Мостовой заявил, что не удивится возвращению Рангника в «Локомотив»
20:44 · Россия. Премьер-лига
Корнюшин: «Как у лошади, шоры закрылись, рельсы проложились, и бежал, чтобы отбить мяч подальше»
20:37 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА следит за Савио эксклюзив
20:19 · Россия. Премьер-лига
Циннбауэр: Есть доверие к Худякову, но пока нельзя назвать его основным вратарём
20:17 · Россия. Первая лига
«Рубин», «Арсенал» и «Волгарь» начали сезон с побед
20:10 · Россия. Премьер-лига
Василенко: «Очень рады были, что это празднование совпало именно с «Краснодаром»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Сторожук: «Думаю, в целом в хорошем настроении подошли к сезону»
20:04 · Россия. Премьер-лига
Бородюк рассказал о своих переживаниях в матче против «Сочи»
19:57 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: «Постараемся сделать шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном»
19:54 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Заканчивали сезон с одними иностранцами, сейчас их не стало, ничего нового»
19:54 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на возможный уход Мостового
19:45 · Россия. Премьер-лига
Калинский: «Конечно, выходили играть на победу, но матч складывался тяжелейшим для нас образом»
19:43 · Россия. Премьер-лига
Умяров: Постараемся сделать всё, чтобы порадовать болельщиков «Спартака» победами
19:32 · Россия. Премьер-лига
Маслов — об Оздоеве: «Торпедо» или «Урал»? Выбор очевиден
Все новости
Рекомендуем