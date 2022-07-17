Маслов — об Оздоеве: «Торпедо» или «Урал»? Выбор очевиден

Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал возможный переход полузащитника Магомеда Оздоева в московский клуб.

«Перед Оздоевым стоит выбор: «Торпедо» или «Урал», так ли это? Разве можно выбирать между «Торпедо» и «Уралом»? Мне кажется, выбор очевиден. Нужно ли выбирать «Торпедо»? Давайте пока оставим этот вопрос без комментариев, — приводит слова Маслова «Матч ТВ».

После окончания минувшего сезона Магомед Оздоев стал свободным агентом, покинув расположение «Зенита». Он выступал за «сине-бело-голубых» с 2018 года. Ранее сообщалось, что «Урал» ведет переговоры с 29-летним полузащитником.