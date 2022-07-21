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Ветераны «Торпедо» сыграли в честь 85-го дня рождения Стрельцова

21 Июля 2022 • 16:21 Комментировать
Динамо Москва
...
Торпедо Москва
24.07 17:30

В Москве состоялся матч, в котором сошлись ветераны «Торпедо», отметившие, таким образом 85-летие со дня рождения Эдуарда Стрельцова. Встреча состоялась в спортивном комплексе «Лужники». Итоговой счет - 4:4.

В матче приняли такие игроки, как Ринат Дасаев, Сергей Шавло, Валерий Шмаров, Павел Бородин, Олег Корнаухов, Константин Зырьянов и некоторые другие.

Стрельцов провел в «Торпедо» всю свою карьеру, часть которой была утрачена из-за тюремного заключения по обвинению в изнасиловании, в действительности которого сомневаются все исследователи карьеры великого советского футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Эдуард Стрельцов
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ДИНАМО МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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