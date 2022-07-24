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Агент: «Варела никуда не сбегал!» эксклюзив

24 Июля 2022 • 16:28 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Торпедо Москва
1-й тайм

Оскар Бентанкур, агент защитника «Динамо» Гильермо Варелы, прокомментировал слухи о том, что его клиент тайно покинул базу клуба.
«То, что пишут СМИ - абсолютная чушь. Варела никуда не сбегал. В клубе об этом все знают, мы подождём предложения от «Динамо». Да, ещё одного, недавно клуб уже делал нам предложение. Если разница в зарплате по сравнению с «Фламенго» будет небольшой, то Гильермо останется в России, ечли же нет, то мы будем вынуждены уехать. «Фламенго» предложил хорошие  условия, не буду скрывать. Касаемо игры сегодня, мы не хотим рисковать. Но я скажу ещё, Варела никуда не сбегал!» — сказал агент сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

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Фламенго Динамо Москва Гильермо Варела Трансферы футбола - лето 2022 Оскар Бентанкур
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