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Шиманьски перейдёт в «Фейеноорд» слухи

20 Июля 2022 • 19:47 Комментировать
Динамо Москва
...
Торпедо Москва
24.07 17:30

Полузащитник «Динамо» Себастиан Шиманьски в ближайшее время может пополнить состав «Фейеноорда».

По сведениям 1908nl стороны уже согласования условия сделки по футболисту. 23-летний игрок перейдет в нидерландский клуб на правах аренды с дальнейшей опцией выкупа.

Напомним, что Шиманьски написал в своих социальных сетях, что финал Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» стал для него последним матчем за стан «бело-голубых».

Полузащитник выступал за московский клуб с 2019 года. Он провел 85 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и записал на свой счет 17 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Динамо Москва Себастиан Шиманьски Трансферы футбола - лето 2022
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