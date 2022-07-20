Полузащитник «Динамо» Себастиан Шиманьски в ближайшее время может пополнить состав «Фейеноорда».

По сведениям 1908nl стороны уже согласования условия сделки по футболисту. 23-летний игрок перейдет в нидерландский клуб на правах аренды с дальнейшей опцией выкупа.

Напомним, что Шиманьски написал в своих социальных сетях, что финал Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» стал для него последним матчем за стан «бело-голубых».

Полузащитник выступал за московский клуб с 2019 года. Он провел 85 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и записал на свой счет 17 результативных передач.