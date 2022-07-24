Кобелев: «Это предательство Варелы»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением об отъезде защитника Гильермо Варелы.

«Это предательство Варелы. С моей точки зрения, спортивный блок в этом также виноват, включая Бувача», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

Эксперт считает, что отъезд Фабиана Бальбуэна и Гильермо Варелы взаимосвязаны. Спортивному директору клуба Желько Бувачу нужно раньше принимать решения по трансферам футболистов, а не тянуть до последнего, добавил Кобелев.

Ранее стало известно, что Варела покинул расположение клуба, при этом никого не оповестив.

«Динамо» встречается с «Торпедо» в матче второго тура РПЛ. За текстовой трансляцией встречи можно наблюдать на портале LiveResult.Ru.