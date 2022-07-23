«Динамо» предлагает Гильермо Вареле улучшенный контракт

По информации «Евро-футбола», в руководстве «Динамо» хотят оставить уругвайского защитника в своем составе и уже связались его представителями относительно нового контракта. Предполагается, что в нем будут прописаны улучшенные условия. Сам же Варела пока не определился со своим будущим окончательно, но готов рассматривать предложение клуба.

Гильермо Варела выступает за московское «Динамо» с прошлого года, ранее он успел повыступать за такие клубы, как «Копенгаген», «Пеньяроль», «Айнтрахт» и даже «Манчестер Юнайтед». В его карьере - пять матчей в составе уругвайской сборной, дважды он становился чемпионом Уругвая.