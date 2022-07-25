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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший президент «Торпедо»: «Команда нуждается в усилении состава»

25 Июля 2022 • 10:41 Комментировать (1)
Динамо Москва
4:0
Торпедо Москва
окончен

Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал поражение своей бывшей команды в матче 2-го тура РПЛ против «Динамо» (0:4).

Тукманов признал, что «бело-голубые» были сильнее во всех компонентах игры, заслуженно одержав разгромную победу.

«Обидно, конечно, за ребят. Они проделали большой путь, выиграв Первую лигу. Сейчас футболисты выглядят не очень хорошо. Уверен, Бородюк тоже это видит», — цитирует Тукманова «РБ Спорт».

Также бывший президент отметил, что «Торпедо» нуждается в усилении состава. По мнению Тукманова, руководству московского клуба следует задуматься о покупке новых игроков на каждую из позиций. Однако, если перед «Торпедо» стоит лишь задача не вылететь из РПЛ, то команда способна справиться и с сегодняшним набором футболистов.

Свой следующий матч подопечные Александра Бородюка проведут 31 июля против самарских «Крыльев Советов». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Динамо Москва Александр Бородюк Александр Тукманов
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