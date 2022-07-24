Бородюк назвал главное отличие РПЛ от Первой лиги

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- «Динамо» - родная команда для вас в качестве футболиста. Особый матч для вас сегодня?

- Для нас каждый матч особенный, поэтому мы готовимся к каждому матчу.

- Четыре изменения в составе по сравнению с предыдущим матчем прошлого тура. Как себя чувствует Смольников?

- Наверное, болельщики его увидят сегодня на футбольном поле. А так самое главное я уже отмечал, как действует команда на футбольном поле. Сегодня постараемся достойно выступить. Мы привыкаем к Российской премьер-лиге, но сегодня у ребят настрой достаточно такой хороший.

- Главные выводы после первого тура: что не нужно делать в Премьер-лиге в отличие от Первой лиги?

- Я бы не сказал, что есть огромное отличие, просто надо думать на футбольном поле быстрее и быть в себе увереннее.

- Получится сегодня у вас переживать чуть меньше?

- Увидите.