Фомин: Варела ничего не говорил

Капитан «Динамо» Даниил Фомин ответил на вопрос о том, как команда отреагировала на отъезд Гильермо Варелы.

«Что касается отъезда Варелы, все неожиданно для всех получилось. Узнали это перед игрой с «Торпедо», поэтому мало разговаривали об этом в команде», — передает слова Фомина «Чемпионат».

Футболист считает, что эта ситуация сплотила и немного разозлила «Динамо» перед игрой с «Торпедо», сам Варела при этом ничего не говорил.

Ранее сообщалось, что Варела тайно покинул расположение «Динамо».

Сегодня, 24 июля, «бело-голубые» разгромили «Торпедо» со счетом 4:0 в матче второго тура Российской премьер-лиги.