Захарян побил рекорд Дзагоева

Воспитанник столичного «Динамо» Арсен Захарян отметился результативным пасом во вчерашнем поединке второго тура Премьер-лиги против столичного «Торпедо». Встреча завершилась разгромной победой «бело-голубых» со счетом 4:0.

По сообщениям Opta, этот ассист стал для хавбека десятым в рамках чемпионата России. Захарян добрался до этой отметки в возрасте 19 лет и двух месяцев. Он побил рекорд экс-полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который добился такого показателя в 19 лет и десять месяцев.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги полузащитник провел две встречи, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.