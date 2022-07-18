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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Спортивный психолог призвал врача «Торпедо» обратить внимание на состояние Бородюка

18 Июля 2022 • 12:03 Комментировать
Торпедо Москва
1:3
Сочи
окончен

Известный спортивный психолог Дмитрий Гущин поделился мнением о главном тренере «Торпедо» Александре Бородюке.

Напомним, во время матча 1-го тура РПЛ «Торпедо» — «Сочи» (1:3) специалист всёл себя чересчур эмоционально, чем и привлёк к себе внимание со стороны зрителей.

По мнению Гущина, Бородюк — представитель советской школы тренеров, которые сильно переживают за свои команды и работают на «разрыв аорты». Однако специалист отметил, что не считает такое положение дел нормальным и призвал врача московского клуба обратить внимание на состояние главного тренера команды.

«Провести сезон в таком состоянии нельзя, это опасно для здоровья. Хотелось бы, чтобы врач «Торпедо» обратил внимание на состояние Александра Генриховича, оказал ему помощь», — цитирует Гущина «РБ Спорт».

Свой следующий матч подопечные Бородюка проведут 24 июля против московского «Динамо». Начало — в 17:30 по московскому времени.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Бородюк Сочи Дмитрий Гущин
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