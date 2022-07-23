Смолов как ориентир: Таланты, почти загубившие карьеру, но потом возродившиеся

Этим летом Денис Давыдов всплыл в Премьер-лиге из ФНЛ-2, а Иван Игнатьев постарается реанимировать карьеру в «Локомотиве». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает истории талантливых игроков, которые почти загубили карьеры, но потом всё же взяли себя в руки.

Денис Давыдов и особенно Иван Игнатьев по юности считались большими талантами. Им прочили большие карьеры, но этого пока не случилось. Давыдову 27 лет, он уже успел поколесить по Европе и опуститься на уровень ФНЛ-2. Теперь он всё же постарается реанимировать свою карьеру в элите. Иван Игнатьев к 23 годам так низко ещё не падал, но дела его также пока не складываются. Тем не менее в истории отечественного футбола есть примеры футболистов, которые брались за ум и добивались успеха.

Фёдор Смолов

Самый яркий пример в списке. По юношам Смолов считался большим талантом, а его связка с Александром Кокориным выглядела очень перспективно. В основе «Динамо» форвард дебютировал в 17 лет, первый гол забил в 18. Однако быстрого прогресса не последовало. Смолов съездил в аренду в «Фейеноорд», вернулся и стал героем жёлтой прессы в качестве второй половинки Виктории Лопырёвой. К 24 годам на счету Смолова во взрослом футболе за все команды было меньше 10 голов…

«Динамо» настолько уже не верило в Смолова, что в 2014 году отправило форварда в аренду в «Урал», не продлив контракт, который истекал в конце сезона. В Екатеринбурге нападающий наконец-то взялся за ум, забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи (в том числе набрав 1+1 в победном матче против «Динамо» - 2:1). Летом 2015-го «бело-голубые» пытались продлить контракт со Смоловым, его звали другие клубы, но сам форвард выбрал «Краснодар». В составе «быков» нападающий стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги и претендовал на отъезд в Европу. 64 гола в 101 матче за «Краснодар» могут позволить отнести Смолова к легендам клуба.

Роман Широков

Ещё один яркий представитель нашего списка. Роман Широков – воспитанник ЦСКА, и о нём по юношам тоже говорили много. Однако, в отличие от Смолова, он так и не дебютировал в основе клуба, поэтому о полузащитнике известно не так много. Широков в 20 лет дебютировал в Премьер-лиге в составе «Торпедо-ЗИЛ», но дальше этого не пошло. Сам полузащитник признавался, что в молодости злоупотреблял вечеринками. Хавбек пытался проявить себя в элите – защищал цвета «Сатурна» и «Рубина», но на первые роли не выходил. В Казани случился конфликт с Курбаном Бердыевым, из-за чего Широков и вовсе оказался в ЛФЛ.

В 25 лет Широков взялся за ум и провёл сильный сезон в «Химках» – 27 матчей и 7 голов. По окончании года у хавбека было несколько предложений, но он выбрал «Зенит», где стал лидером. В составе питерской команды Широков набрал трофеев, в том числе Кубок УЕФА, дважды признавался лучшим футболистом страны.

Павел Мамаев

В 17 лет полузащитник в составе «Торпедо» уже отметился голом на уровне Премьер-лиги. К 19 годам на счету Мамаева было больше 40 матчей в элите, и в ЦСКА он переходил как большой талант. «Армейцы» рассчитывали на футболиста, он провёл за клуб большее 100 игр. Правда, какого-то скачка в карьере Мамаева не случилось. Ходили слухи о том, что мог перейти в «МЮ», но это скорее было признанием его таланта, а не готовых качеств. С дисциплиной же у Мамаева было плохо, его даже переводили во вторую команду. В 24 года хавбек покинул ЦСКА и отправился в «Краснодар», о чём москвичи не жалели.

В составе южан Мамаев преобразился. Он стал лидером команды, раздавал тонкие передачи и показывал высочайший уровень игры. Мамаев стал и одним из лидеров сборной России. Как известно, его карьера была прервана инцидентом со стулом, а после возвращения в футбол Мамаев уже не показывал былого лоска.

Алексей Ионов

В 18 лет хавбек дебютировал основе «Зенита», забивал голы в победном розыгрыше Кубка УЕФА. Казалось, что собственный воспитанник станет звездой питерцев. Однако Ионов быстро прекратил развитие, а затем и вовсе в пьяном виде стал героем неприятного инцидента с гаишником. В 23 года хавбек оказался в «Кубани» и помог краснодарцам попасть в еврокубки, хотя его сложно было назвать звездой. Тем не менее было видно, что Ионов взялся за ум.

После недолгого пребывания в «Анжи» Ионов отправился в «Динамо», где уже проявил себя ярко. Он был одним из лидеров команды, много забивал и стал регулярно играть за сборную России. Затем был не очень удачный этап в ЦСКА, зато в «Ростове» Ионов вновь был неудержим.

Роман Андреев