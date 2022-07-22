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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кирьяков рассказал, что требуется от тренерского штаба, чтобы молодой футболист заиграл в РПЛ эксклюзив

22 Июля 2022 • 19:20 Комментировать
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24.07 17:30

Бывший форвард «Динамо» и сборной России, а ныне главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков в интервью корреспонденту «Евро-Футбол-Ру» Копачеву Евгению рассказал, как наигрывать молодых футболистов в РПЛ.

«Нужно сказать, что «Зенит» стоит особняком в этом процессе доверия молодым. На протяжении очень долгого времени молодые футболисты команды мало получали шансы. Но, если получали, то им нужно было делать сверхъестественное, это, конечно, тяжело для молодого парня. Поэтому, чтобы наиграть молодого игрока, нужно терпение и доверие. Если ты чувствуешь, что у игрока молодого есть потенциал, который надо развивать… Нужно время. Поэтому «Зенит» стоит у нас особняком, потому что, у клуба есть достаточно средств, чтобы усилять точечно нужную позицию с приобретением дорогостоящих игроков, тратя на это большие деньги.

У остальных клубов РПЛ, в частности и «Динамо»… Я думаю, что школа у них достаточно серьёзно работает и результаты сами за себя говорят [имеются в виду молодые футболисты «Динамо» Константин Тюкавин и Арсен Захарян]. Я думаю, что не за горами появление ещё одного-двух молодых игроков у «Динамо», — сказал Кирьяков.  

20-летний Константин Тюкавин дебютировал за «Динамо» в сезоне-2020/21. За всё время он провёл 53 матча, в которых забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.

19-летний Арсен Захарян впервые сыграл за основу «Динамо» в сезоне-2021/22. Он провёл 48 матчей за «бело-голубых», забил 12 мячей и отдал 14 голевых передач.  


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Сергей Кирьяков РПЛ Арсен Захарян Константин Тюкавин
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Кирьяков рассказал, что требуется от тренерского штаба, чтобы молодой футболист заиграл в РПЛ эксклюзив
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