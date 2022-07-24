Йоканович: «Варела сказал, что не готов»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поделился ожиданиями от матча с «Торпедо» в эфире канала «Матч Премьер».

- Варелы нет в заявке, что случилось, где игрок?

- Я ожидал этого вопроса, я говорил с ним вчера. Он сказал, что не готов, и нам пришлось поменять планы.

- Вместо него сегодня молодой Сазонов в центре обороны. Совсем молодой игрок. Готов ли он к матчу такого уровня?

- Он готов. Дело в том, что он отыграл достаточно большое количество матчей и в предсезонке, и в том году проводил матчи за основную команду. Мы считаем, что он готов, и мы доверяем ему.