Голенков считает, что «Ростов» может бороться за чемпионство в РПЛ

Нападающий «Ростова» Егор Голенков озвучил цели команды в новом сезоне Российской премьер-лиги.

«Задача «Ростова» на сезон — быть как можно выше. Может ли «Ростов» бороться с «Зенитом» за золото РПЛ? Почему бы и нет», — приводит слова Голенкова «Чемпионат».

В первом туре чемпионата России «Ростов» сыграл вничью с «Динамо», встреча завершилась со счетом 1:1. Следующий матч ростовский клуб проведет против «Локомотива», игра пройдет 24 июля, начало запланировано на 20:00 по московскому времени.

Согласно данным портала transfermarkt стоимость 23-летнего Голенкова составляет 350 тысяч евро.