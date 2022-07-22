Агент Оскар Беннтанкур, представляющий интересы защитника «Динамо» Гильермо Варелы, рассказал о будущем своего клиента.

«Что касается переговоров с «Фламенго», то мы разговариваем. Но, могу вам сказать, что «Динамо» очень хочет, чтобы Гильермо остался», — заявил агент сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

По информации «Евро-футбола», представители футболиста хотят подписать контракт с московским «Динамо» на улучшенных условиях, опираясь на ситуацию с полузащитником «Зенита» Маркусом Венделом, который получил новый договор с увеличением зарплаты на фоне слухов о возможном приостановлении своего договора с санкт-петербургским клубом.