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Агент Варелы подтвердил, что ведёт переговоры с «Фламенго» эксклюзив

22 Июля 2022 • 21:03 Комментировать
Динамо Москва
...
Торпедо Москва
24.07 17:30

Агент Оскар Беннтанкур, представляющий интересы защитника «Динамо» Гильермо Варелы, рассказал о будущем своего клиента.

«Что касается переговоров с «Фламенго», то мы разговариваем. Но, могу вам сказать, что «Динамо» очень хочет, чтобы Гильермо остался», — заявил агент сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

По информации «Евро-футбола», представители футболиста хотят подписать контракт с московским «Динамо» на улучшенных условиях, опираясь на ситуацию с полузащитником «Зенита» Маркусом Венделом, который получил новый договор с увеличением зарплаты на фоне слухов о возможном приостановлении своего договора с санкт-петербургским клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фламенго Динамо Москва Гильермо Варела Трансферы футбола - лето 2022 Маркус Вендел Оскар Беннтанкур
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