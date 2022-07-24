Сын Стрельцова: «Торпедо» пока не хватает опыта»

Игорь Стрельцов, сын легендарного нападающего «Торпедо» Эдуарда Стрельцова, рассказал, чего не хватает «автозаводцам» в РПЛ.

«Торпедо» пока не хватает опыта. Мне кажется, что им надо усилить физическое состояние. Вроде начали неплохо игру против «Динамо», а после потерялись», — приводит слова Стрельцова «Чемпионат».

Младший Стрельцов считает, что, возможно, команде необходимо перестроить тактику игры, ведь Первая лига отличается от Российской премьер-лиги по уровню, но это должен решать уже главный тренер команды Александр Бородюк.

Напомним, что «Торпедо» в первом туре РПЛ уступило «Сочи» (1:3), а во втором туре крупно проиграло «Динамо» (0:4).