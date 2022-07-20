Мостовой рассказал, чего не хватает российским футболистам, чтобы заиграть в Европе

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал, чего не хватает российским футболистам для успешного выступления в Европе.

По мнению экс-футболиста, молодым российским игрокам необходимо добавить в спортивной злости, чтобы успешно выступать за рубежом.

«Когда я в 21 год приехал в «Бенфику» и появился на тренировке, мне в ноги сзади въехали по полной программе. Я удивился, а мне в ответ футболист говорит: «Что ты ждал? Я тоже хочу здесь играть», — приводит слова Мостового RT.

В качестве примера специалист привёл 19-летнего полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна, которому, по мнению Мостового, необходимо возмужать, чтобы выступать в Европе.