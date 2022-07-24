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Донато: «Йоканович был очень серьёзным игроком, который никогда не позволял себе грязных приёмов против соперников» эксклюзив

24 Июля 2022 • 13:37 Комментировать
Динамо Москва
...
Торпедо Москва
Через 3 ч. 21 мин.

Бывший полузащитник «Депортиво» Донато Гама да Силва поделился мнением о главном тренере московского «Динамо» Славише Йокановиче, с которым вместе защищал цвета испанского клуба в период с 1999 по 2000 год.

Вы играли с Славишей Йокановичем, каким он вам запомнился?

Я играл не только с ним, но и против него. Он классный футболист, с которым приятно было выходить на поле. Чувствовалось, что это большой мастер. А еще, я отмечу, что против него играть было также приятно. Я говорю не о том, что это было легко, а о том, что он не позволял себе каких-то грязных приемов против соперников, а их в наше время, думаю, было больше, чем сейчас.

Каким он вам запомнился как человек?

Он всегда был таким серьезным. Пока мы веселились, Славиша готовился к играм и не позволял себе расслабляться. Он говорил, что внимательно следил за всеми тренерами, с кем работал, так что меня не удивило, что он потом сам стал тренировать.

Директор «Партизана» говорил мне, что его бывшие партнеры сразу назовут его главное качество, как думаете, о чем он?

Мне кажется, что он имел в виду его собранность и невозмутимость. Йоканович всегда оставался спокоен, в любой ситуации сохранял оптимизм. Но при этом он всегда выкладывался на поле и сражался за каждый мяч, просто его эмоции не были так ярки, как у многих других его партнеров.

Как вы думаете, у него получится добиться успеха в «Динамо»?

Я надеюсь, что да! Я знаю о «Динамо», это большой клуб, где собраны большие игроки. Кстати, в Испании что-то писали про Арсена Захаряна. Говорили, что им интересуются топ-клубы. Так вот, я желаю моему дорогому другу Славише удачи и надеюсь, что у него все получится. В его человеческих и профессиональных качествах я не сомневаюсь, — рассказал Донато в разговоре с «Евро-Футболом.ру».

Свой следующий матч динамовцы проведут сегодня, 24 июля, против «Торпедо». Начало — 17:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Депортиво Динамо Москва Славиша Йоканович Данато Гама да Силва
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24.07  15:00 Химки ... Пари НН 0.00 0.00 0.00
24.07  17:30 Динамо Москва ... Торпедо Москва 0.00 0.00 0.00
24.07  20:00 Ахмат ... Факел 0.00 0.00 0.00
24.07  20:00 Локомотив Москва ... Ростов 0.00 0.00 0.00
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