Защитник «Гуарани» Фернандес замечен на матче «Динамо» - «Торпедо»

Защитник «Гуарани» Роберто Фернандес приехал на матч второго тура РПЛ «Динамо» - «Торпедо».

«Чемпионат» сообщил, что 22-летний парагваец прибыл на стадион для просмотра матча между «Динамо» и «Торпедо».

Ранее сообщалось, что агент Фернандеса подтвердил трансфер своего клиента в «Динамо», но не стал разглашать детали сделки.

По информации СМИ, сумма трансфера составит 3,5 миллиона евро, а трудовой договор между сторонами будет подписан на пять лет.

В текущем сезоне парагваец принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых смог записать в свой актив один забитый мяч. Портал transfermarkt оценивает игрока в 1,3 млн евро.