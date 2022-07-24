Президент «Торпедо» уверен, что пенальти в матче с «Динамо» не было

Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал момент с назначением пенальти в матче 2-го тура РПЛ «Динамо» - «Торпедо».

«Очень обидно, что два лучших арбитра страны не справились с моментом на пенальти. Пенальти, конечно, не было», — передает слова Маслова «Чемпионат».

Функционер рассказал, что ему поступило 200 смс, потому что все сидели, что пенальти нет, это не ключевой момент, но для молодой команды при проигрыше в один мяч все могло сложиться иначе.

Сегодня, 24 июля, «Динамо» с крупным счетом одержало победу в дерби над «Торпедо» (4:0). Отметим, что два гола было забито с пенальти.