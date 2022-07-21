Футбольный агент Альберто Ромеро, представляющий интересы защитника «Гуарани» Роберто Фернандеса, прокомментировал информацию о переходе парагвайца в московское «Динамо».

«Да, действительно, все готово. Наконец-то я могу это подтвердить. Это было непросто, как и любой большой трансфер, но теперь все позади. Думаю, что в субботу Роберто уже должен быть в Москве и с нетерпением ждет этого. Что касается торгов между «Динамо» и «Гуарани», не готов раскрывать детали», — сообщил Ромеро в разговоре с «Евро-Футболом.ру».

Ранее сообщалось, что 22-летний футболист обойдётся «бело-голубым» в 3,5 миллиона евро.

В текущем году Фернандес провёл в составе «Гуарани» 20 матчей, отметившись одним забитым мячом.