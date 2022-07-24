Дубль Смолова и два пенальти: «Динамо» растерзало «Торпедо» в первом московском дерби сезона

В первом и единственном за первые пять туров нового розыгрыша РПЛ московском дерби сошлись «Динамо» и «Торпедо».

«Торпедо» и «Динамо» – это два московских клуба, вылетавших из чемпионата России в Первую лигу в XXI веке. Что касается ФК «Москва», то он между сезонами 2009 и 2010 годов не вылетел, а просто потерял профессиональный статус. «Торпедо» вылетало дважды – в 2006-м и 2015-м. «Динамо» – в 2016-м.

Теперь оба этих больших клуба вступают в Российской премьер-лиге. В советское время «бело-голубые» становились чемпионами одиннадцать раз, а «чёрно-белые» – трижды. Последний раз и те, и те брали золотые медали чемпионата страны в 1976 году: «Динамо» – весной, «Торпедо» – осенью.

Если вылет «Динамо» в 2016 году можно считать недоразумением, поскольку они сразу вернулись в элиту и в прошлом сезоне уже боролись за первое место, а в итоге заняли третье, то у «Торпедо» дела с возвращением себе былой славы обстоят куда хуже. За предшествовавшие пятнадцать с половиной лет оно провело в РПЛ лишь один сезон.

В первом туре неделю назад торпедовцы проиграли дома «Сочи», а динамовцы упустили дома победу над «Ростовом». Отчётный матч начался с преимуществом «бело-голубых» по разным компонентам. Грулёв отправил мяч в ворота из зоны левого инсайда уже на шестой минуте, но он попал в офсайд, что зафиксировал лайнсмен.

По истечении получаса игры «Торпедо» провело крайне неудачный пятиминутный отрезок. Захарян вывел вперёд по правому полуфлангу Смолова, и тот уверенно реализовал выход один на один (1:0).

«Чёрно-белые» не извлекли уроков, и вскоре Смолов снова вывалился на рандеву с Бабуриным. На сей раз вратарь гостей кинулся в ноги Фёдору и завалил его – это пенальти. Даниил Фомин, смазавший важнейший одиннадцатиметровый в конце кубкового финала, теперь не промахнулся с точки, поразив правый угол (2:0).

Этого динамовцам показалось мало, и до перерыва они забили ещё один гол, причём самый красивый из этих трёх. Захарян с левого фланга взял да как загнал мяч в правую девятку (3:0)!

На старте второго тайма у торпедовцев возник проблеск надежды, когда Караева зацепили за ногу в штрафной «Динамо». Но ВАР с Карасёвым почему-то не подсказал главному судье Безбородову, что это весьма похоже на пенальти. Плюс два момента «чёрно-белые» загубили после прострелов сами: Турищев пробил неточно, а Султонов не переиграл Шунина.

На поле наглядно демонстрировалось, что в целом класс у «Динамо» выше. Дзамболат Цаллагов сфолил в своей штрафной на Гладышеве, который недавно вышел на замену. Этот пенальти реализовал в левый угол уже не Фомин, а оформивший дубль Смолов (4:0).

«Торпедо», наверное, заслужило гол престижа, но его надо было забивать, а тот же Цаллагов шарахнулиз выгодной позиции выше створа. Итог – второе подряд поражение команды Александра Бородюка на старте РПЛ. «Динамо» же под руководством Славиши Йокановича набирает четыре очка по итогам двух туров.

Кирилл Иванцов