Смолов обошёл Павлюченко по количеству голов в РПЛ

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов забил 95 гол в Российской премьер-лиги в игре второго тура против «Торпедо».

Благодаря этому мячу, форвард смог опередить экс-футболиста «Спартака» Романа Павлюченко, у которого 94 гола в копилке. Смолов подвинул «спящего гиганта» с третьего места по количеству забитых мячей в РПЛ.

Выше Смолова теперь лишь бывшие нападающие «Зенита» Александр Кержаков (133) и Артём Дзюба (148).

«Динамо» встречается с «Торпедо» в матче второго тура РПЛ. За текстовой трансляцией встречи можно наблюдать на портале LiveResult.Ru.