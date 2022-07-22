Колыванов расстроен уходом Шиманьски

Польский полузащитник Себастиан Шиманьски решил покинуть московское «Динамо», он перебрался в состав голландского «Фейеноорда». Эксперты сходятся во мнении, что потеря Шиманьски - это серьезный удар по амбициям клуба, который в прошлом сезоне пытался конкурировать с питерским «Зенитом» за чемпионский титул. Такого мнения придерживается и бывший форвард клуба - Игорь Колыванов.

- Я очень расстроен. Шиманьски — очень хороший футболист. Это очередная потеря для «Динамо». А замен по сути еще не нашли. И что делать? - вопрошает Колыванов в интервью «Матч ТВ».

Во втором туре российского чемпионата Премьер-лиги «Динамо» примет дома московское «Торпедо».