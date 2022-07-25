Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самсонов: «Эта игра снова показала нам уровень РПЛ»

25 Июля 2022 • 00:11 Комментировать
Динамо Москва
4:0
Торпедо Москва
окончен

Вернувшееся в высшую лигу российского футбола «Торпедо» потерпело уже два поражения в первых двух матчах нового сезона - сперва автозаводцы проиграли «Сочи», но там они хотя бы забили гол, а затем случилась катастрофа в матче с московским «Динамо» - бронзовые призеры прошлого сезона забили целых четыре мяча. Капитан московского клуба Артём Самсонов считает поражение жестоким, но справедливым.

- Именно сегодняшняя игра показала нам уровень Российской Премьер-лиги: какие тут скорости, какое мышление. Второй раз подряд мы нормально играем тридцать минут, а потом, с 32-й по 36-ю, с нами что-то происходит, - цитирует Самсонова официальный сайт московского клуба.

В третьем туре российского чемпионата «Торпедо» сыграет в Самаре против местных «Крыльев Советов».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Самсонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ахмат 2:1 Факел
окончен Локомотив Москва 2:2 Ростов 2.60 3.45 2.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Июля
00:11 · Россия. Премьер-лига
Самсонов: «Эта игра снова показала нам уровень РПЛ»
24 Июля
23:57 · Россия. Премьер-лига
Баринова спросили, может ли «Локомотив» составить конкуренцию «Зениту»
23:45 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» и «Ростов» до последнего бились за очки - видео
23:42 · Россия. Премьер-лига
Керк верит в то, что «Локомотив» может вернуть себе чемпионский титул
23:41 · Россия. Премьер-лига
Волевая победа «Ахмата» в матче с «Факелом» - видео видео
23:37 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири: «Не заслуживали сегодня поражения при хорошей игре»
23:32 · Россия. Премьер-лига
Ильин: «Считаю, что сейчас должен был прощён болельщиками»
23:29 · Россия. Премьер-лига
Василенко: «Ничья была бы справедливее»
23:26 · Россия. Премьер-лига
Василенко: «Мы не должны пропускать такие лёгкие мячи»
23:23 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «До 25-й минуты не было осмысленности, и почему-то проигрывали единоборства»
23:14 · Россия. Премьер-лига
Швец: «Вышли немного расслабленными и пропустили гол»
23:10 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Поблагодарил ребят, игра забудется, а результат останется»
23:08 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «В первом тайме плохо играли, неправильно»
23:04 · Россия. Премьер-лига
Циннбауэр: «Бека понимает, что совершил ошибку»
22:57 · Россия. Премьер-лига
Марадишвили: «Не зря мы отрабатывали три дня назад теннисбольчики вот эти вот»
Все новости
Рекомендуем