Самсонов: «Эта игра снова показала нам уровень РПЛ»

Вернувшееся в высшую лигу российского футбола «Торпедо» потерпело уже два поражения в первых двух матчах нового сезона - сперва автозаводцы проиграли «Сочи», но там они хотя бы забили гол, а затем случилась катастрофа в матче с московским «Динамо» - бронзовые призеры прошлого сезона забили целых четыре мяча. Капитан московского клуба Артём Самсонов считает поражение жестоким, но справедливым.

- Именно сегодняшняя игра показала нам уровень Российской Премьер-лиги: какие тут скорости, какое мышление. Второй раз подряд мы нормально играем тридцать минут, а потом, с 32-й по 36-ю, с нами что-то происходит, - цитирует Самсонова официальный сайт московского клуба.

В третьем туре российского чемпионата «Торпедо» сыграет в Самаре против местных «Крыльев Советов».