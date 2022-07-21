Силкин: «Динамо» будет в середине таблице в столетие клуба

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин считает, что у «бело-голубых» будут проблемы с набором очков в новом сезоне Российской премьер-лиги.

«Думаю, у них [«Динамо»] с набором очков будет сложновато в этом году, потому что команда по сравнению с прошлой весной не показывает того футбола, а также есть большие проблемы в обороне», — цитирует Силкина Betonmobile.

Специалист считает, что команда будет где-то в середине турнирной таблицы, потому что клуб покинули многие футболисты, а чтобы улучшить результаты прошлого сезона, необходимо приобрести более качественных игроков.