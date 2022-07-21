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«Динамо» заплатит 3,5 миллиона евро за Фернандеса

21 Июля 2022 • 11:45 Комментировать
Динамо Москва
...
Торпедо Москва
24.07 17:30

Защитник парагвайского клуба «Гуарани» Роберто Фернандес подпишет пятилетний контракт с московским «Динамо», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 22-летний футболист обойдётся «бело-голубым» в 3,5 миллиона евро. Сообщается, что изначально «Гуарани» запрашивал за Фернандеса 4 миллиона евро, однако руководству московского клуба удалось сбить стоимость трансфера на 500 тысяч евро.

Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Парагвая в 1,3 миллиона евро.

В текущем году Фернандес провёл в составе парагвайской команды 20 матчей, отметившись одним забитым голом.    

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Гуарани Роберто Фернандес Трансферы футбола - лето 2022
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