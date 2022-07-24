В «Динамо» отреагировали на ситуацию с Варелой

«Динамо» опубликовало заявление, рассказав о ситуации с защитником команды Гильермо Варелой.

«Уругвайский защитник Гильермо Варела не примет участия в сегодняшнем матче чемпионата России с «Торпедо». Наш клуб рассматривает действия игрока как нарушение контрактных обязательств», — говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что Варела тайно покинул базу «Динамо», однако агент футболиста заявил, что футболист никуда не сбегал, они ждут предложение нового контракта от «бело-голубых».

«Динамо» сегодня, 24 июля, сыграет с «Торпедо» в рамках 2-го тура РПЛ, начало — в 17:30 по мск. За прямой текстовой трансляцией можно следить на портале LiveResult.Ru