Смолов: «Что-то в голову взбрело, начал немного переигрывать»

Лучший футболист матча «Динамо» - «Торпедо» (4:0) Фёдор Смолов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Что было самое сложное сегодня? Почему голы пошли только в концовке первого тайма?

- Не знаю, как сказать. Московское дерби, думаю, что погодные условия сказались, и все равно немного нервничали перед игрой, плюс «Торпедо» давно не играло в Премьер-лиге. Были заряжены в начале, но хорошо, что удалось забить и потом контролировать ход матча.

- Понравился эпизод, когда за минуту до вашей замены вы взяли мяч и попытались обыграть всё «Торпедо» на своей половине поля. Как это можно объяснить?

- Не знаю, что-то в голову взбрело, начал немного переигрывать, еще и поскользнулся, потому что поле достаточно скользкое, чуть не привёз, в общем, по классике всё.

- Кто исполняет пенальти в «Динамо»? Сегодня мы увидели два варианта.

- Нет, у нас Фомин - штатный пенальтист. Даня не промахивается и очень здорово бьет, мы ему всецело доверяем. Спасибо ему, что предоставил мне возможность пробить второй пенальти.