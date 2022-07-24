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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смолов: «Что-то в голову взбрело, начал немного переигрывать»

24 Июля 2022 • 19:44 Комментировать
Динамо Москва
4:0
Торпедо Москва
окончен

Лучший футболист матча «Динамо» - «Торпедо» (4:0) Фёдор Смолов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Что было самое сложное сегодня? Почему голы пошли только в концовке первого тайма?

- Не знаю, как сказать. Московское дерби, думаю, что погодные условия сказались, и все равно немного нервничали перед игрой, плюс «Торпедо» давно не играло в Премьер-лиге. Были заряжены в начале, но хорошо, что удалось забить и потом контролировать ход матча.

- Понравился эпизод, когда за минуту до вашей замены вы взяли мяч и попытались обыграть всё «Торпедо» на своей половине  поля. Как это можно объяснить?

- Не знаю, что-то в голову взбрело, начал немного переигрывать, еще и поскользнулся, потому что поле достаточно скользкое, чуть не привёз, в общем, по классике всё.

- Кто исполняет пенальти в «Динамо»? Сегодня мы увидели два варианта.

- Нет, у нас Фомин - штатный пенальтист. Даня не промахивается и очень здорово бьет, мы ему всецело доверяем. Спасибо ему, что предоставил мне возможность пробить второй пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов
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окончен Химки 3:0 Пари НН
окончен Динамо Москва 4:0 Торпедо Москва 0.00 0.00 0.00
Идет 45 минута Ахмат 1:1 Факел 0.00 0.00 0.00
Идет 45 минута Локомотив Москва 1:1 Ростов 0.00 0.00 0.00
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