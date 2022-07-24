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Сёмин — об уходе Варелы: Нужно сделать правильные выводы

24 Июля 2022 • 16:10 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Торпедо Москва
1-й тайм

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об информации, согласно которой защитник «Динамо» Гильермо Варела тайно покинул клуб.

«Не хочу оценивать поступок Варелы. Наверное, для наших руководителей, которые занимаются приглашением легионеров, нужно правильно сделать выводы», — приводи слова Сёмина «Чемпионат».

Специалист считает, что сейчас упор нужно делать на своих молодых футболистов и развитие детско-юношеского футбола.

Ранее сообщалось, что Варела ночью накануне матча «Динамо» - «Торпедо» покинул клубную базу, о его местоположении никому неизвестно.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Юрий Сёмин Гильермо Варела
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