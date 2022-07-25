Нападающий «Торпедо» Калмыков: Мы могли выиграть у «Динамо»

Нападающий «Торпедо» Амур Калмыков считает, что у его команды были шансы одержать победу над «Динамо» в матче 2-го тура РПЛ.

«Если бы после первого пропущенного гола смогли бы отыграться, вполне возможно, что мы выиграли бы матч, почему нет. Играют такие же ребята», — цитирует Калмыкова Metaratings.

Футболист заявил, вся команда до конца верила, что можно забить несколько мячей, потому что было много ситуаций, когда «Торпедо» отыгрывалось после пропущенного гола, но в этот раз не получилось.

Игрок добавил, что принципиальным соперником для «автозаводцев» является «Локомотив», поэтому все ждут игру с ними.