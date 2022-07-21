Агент Игнатьева: Цорн озвучил условия, а мы согласились

Агент Алан Агузаров, который представляет интересы нападающего Ивана Игнатьева, прокомментировал переход своего клиента в «Локомотив».

«Кроме «Локо», было несколько вариантов. Конкретика была от топового клуба Сербии, нескольких клубов Турции и клуба из Саудовской Аравии. Из этических соображений не буду говорить, что это за команды», — передает слова Агузарова «Чемпионат».

Агент рассказал, что с самого начала игрок склонялся к переходу в «Локомотив», хоть по финансам другие команды давали более выгодные условия. Со спортивным директором «железнодорожников» Томасом Цорном переговоров не было, он лишь назвал условия контракта, а мы согласились, добавил Агузаров.

По словам представителя нападающего, главным фактором перехода стала заинтересованность тренерского штаба в игроке.

Предыдущим клубом 23-летнего футболиста был казанский «Рубин», который он покинул свободным агентом в летнее трансферное окно.