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Нигматуллин: «Переход в «Локомотив» может стать для Игнатьева последним шансом»

22 Июля 2022 • 10:15 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
2.40 3.50 2.85
24.07 20:00

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал переход нападающего Ивана Игнатьева в московский клуб.

Напомним, вчера, 21 июля, «Локомотив» официально объявил о подписании контракта с экс-форвардом «Рубина» и «Краснодара» по схеме «1+2». В новом клубе 23-летний футболист будет зарабатывать один миллион рублей в месяц.

По мнению Нигматуллина, переход в «Локомотив» может стать для Игнатьева последним шансом.

«Иван Игнатьев в отдалённом прошлом был достаточно перспективным футболистом. Игнатьеву нужно взяться за голову и проявить себя. Вопрос о переходе Игнатьева в «Локомотив» выглядит сомнительным и удивительным», — приводит слова Нигматуллина «РБК Спорт».

В минувшем сезоне нападающий защищал цвета «Рубина» и «Крыльев Советов», отметившись в общей сложности одним забитым голом в 17 проведённых матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Руслан Нигматуллин Иван Игнатьев Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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