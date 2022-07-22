Нигматуллин: «Переход в «Локомотив» может стать для Игнатьева последним шансом»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал переход нападающего Ивана Игнатьева в московский клуб.

Напомним, вчера, 21 июля, «Локомотив» официально объявил о подписании контракта с экс-форвардом «Рубина» и «Краснодара» по схеме «1+2». В новом клубе 23-летний футболист будет зарабатывать один миллион рублей в месяц.

По мнению Нигматуллина, переход в «Локомотив» может стать для Игнатьева последним шансом.

«Иван Игнатьев в отдалённом прошлом был достаточно перспективным футболистом. Игнатьеву нужно взяться за голову и проявить себя. Вопрос о переходе Игнатьева в «Локомотив» выглядит сомнительным и удивительным», — приводит слова Нигматуллина «РБК Спорт».

В минувшем сезоне нападающий защищал цвета «Рубина» и «Крыльев Советов», отметившись в общей сложности одним забитым голом в 17 проведённых матчах.