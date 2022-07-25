Булыкин сообщил, кем «Локомотив» может заменить Фассона

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что защитника «железнодорожников» Лукаса Фассона есть кем заменить.

«Заменить всегда есть кем, есть молодые футболисты. Я уже давно говорил, что нужно обратить внимание на свою академию, на своих футболистов из России», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Экс-игрок уверен, что с зарубежными футболистами будет все больше проблем. У «Локомотива» всегда были хорошие игроки, поэтому есть кем заменить потери.

Напомним, что Фассон перебрался в «Локомотив» в текущее трансферное окно. В матче 2-го тура против «Ростова» защитник получил тяжелейшую травму, примерные сроки восстановления игрока 7-9 месяцев.